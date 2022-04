si farà. L’annuncio, invero alquanto scontato dati gli esiti critici e, soprattutto, commerciali della pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson, è arrivato poco fa dalla CinemaCon di Las Vegas ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Intanto però la Warner continua a pubblicare degli interessanti materiali di The Batman su YouTube. Qualche settimana fa, abbiamo avuto modo di vedere la scena eliminata dal montaggio finale in cui Batman si reca ad Arkham per scambiare quattro chiacchiere con Joker (Barry Keoghan). Ora la major ha diffuso online la scena con l’aggiunta del commento ufficiale del regista Matt Reeves. Il filmmaker ribadisce, su Joker, quello che aveva già avuto modo di raccontare durante il press tour del film. Nella sua visione del villain, si tratta di un personaggio affetto da una terribile malattia genetica che lo ha reso deforme fin dalla più tenera infanzia plasmando la sua cinica visione del mondo. I riferimenti principali sono stati Joseph Carey Merrick, la cui vita è stata raccontata nel capolavoro di David Lynch The Elephant Man, e Conrad Veidt, l’interprete di Gwynplaine ne L’uomo che ride. Nel contributo, Matt Reeves spiega anche che il make-up artist della pellicola, MIke Marino (anche responsabile delle protesi che hanno trasformato Colin Farrell nel Pinguino) ha dovuto trovare una maniera per lavorare in maniera efficace e suggestiva con una scena tutta lavorata sulle sfocature nel momento in cui la macchina da presa andava a indugiare sul Joker.

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!