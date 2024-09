Abbiamo ripristinato i feed, con alcune novità

Pubblicazione: 01 settembre alle 11:51

A una settimana dal lancio del nuovo Badtaste, scriviamo questo breve aggiornamento innanzitutto per ringraziare i tanti che hanno scritto alla mail ilmiobadtaste@badtaste.it con suggerimenti, segnalazioni e domande. Stiamo cercando di rispondere a tutti, e vi invitiamo a continuare a offrirci il vostro feedback perché è fondamentale.

E a proposito di feed... ne approfittiamo per segnalare che abbiamo ripristinato i feed, strumento fondamentale per chi vuole seguire tutti gli aggiornamenti del sito utilizzando appositi programmi o webapp (come feedly o Inoreader), sia in formato(più strutturato, con immagini ed estratti del testo) che. Nel menu in alto a sinistra nel sito trovate il tradizionale bottone (accanto a quelli dei nostri canali social) per il link al feed principale:

Il tasto presente negli archivi di Badtaste per ottenere i feed sia RSS che Atom

Non solo: potete avere i feed anche delle singole sezioni film e tv, o di categorie come articoli, recensioni, interviste e così via. Andando in ciascun archivio, troverete un tasto specifico che vi permetterà di scegliere tra feed Atom e feed RSS.

Insomma, anche in questo caso volevamo offrirvi una versione più versatile e dinamica di uno strumento che i veri fan troveranno estremamente utile.

Alcuni feed RSS utili

Ecco quindi una pratica lista di feed utili se volete rimanere aggiornati solo su alcuni argomenti o sezioni: