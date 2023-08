Mentre ci prepariamo ad accogliere la stagione 2024-25, è giunto il momento di dare uno sguardo a tutte quelle serie che non ne faranno più parte. Qui di seguito troverete un elenco dettagliato delle serie non rinnovate o che si sono concluse o si concluderanno a breve nei prossimi mesi:

61st Street (The CW)

Un legal thriller che ruota attorno a un giovane atleta di colore che rimane invischiato in un sistema legale corrotto, questo dramma è stato abbandonato dalla AMC prima che la seconda e ultima stagione potesse andare in onda. The CW ha ripreso entrambe le stagioni.

All Rise (OWN)

Questo dramma giudiziario è stato cancellato dopo due stagioni dalla CBS ed è stato preso da OWN per una terza. Dopo una stagione, anche il canale via cavo ha abbandonato la serie.

Andor (Disney+)

Serie prequel di Star Wars, questa serie si conclude con la seconda stagione, che porterà agli eventi del film Rogue One.

Archer (Comedy Central)

Questa serie animata di spionaggio ruota attorno alle avventure di Sterling Archer (H. Jon Benjamin) e di altri agenti dell’International Secret InArcher (Comedy Central)zelligence Service (ISIS). La stagione 14 è quella conclusiva.

Big Mouth (Netflix)

Serie animata di genere comedy, segue un gruppo di adolescenti alle prese con la pubertà. Si conclude con l’ottava stagione.

Good Bones (HGTV)

La coppia di madre e figlia Karen E. Laine e Mina Starsiak Hawk si occupa di ristrutturare case a Indianapolis. La serie di ristrutturazioni si conclude con l’ottava stagione.

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood, questa pluripremiata serie drammatica si conclude con la sesta stagione.

A League of Their Own (Prime Video)

Adattamento del film del 1992, questa serie dramedy ruota attorno alle Rockford Peaches, una squadra femminile della All-American Girls Professional Baseball League del 1943. È stata rinnovata per una seconda e ultima stagione ridotta. Lo streamer ha poi cancellato i piani.

Magnum PI (NBC)

La CBS ha cancellato questo reboot della serie drammatica poliziesca degli anni ’80 dopo quattro stagioni. La NBC ha ripreso la serie per un’altra stagione e ha suddiviso l’ordine di 20 episodi in due stagioni. In seguito è stato confermato che la serie è stata cancellata una seconda volta e che la quinta stagione è da considerarsi conclusiva.

Metropolis (Apple TV+)

Lo streamer ha abbandonato i suoi piani per una serie basata sul classico film e sull’omonimo libro del 1927.

The Peripheral (Prime Video)

Dramma fantascientifico che ruota attorno a una donna (Chloë Grace Moretz) che cerca di tenere unita la sua famiglia, questo show era stato inizialmente rinnovato per una seconda stagione. Il rinnovo è stato annullato a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi in corso.

Seasoned (Showtime)

Nell’aprile del 2023, il canale via cavo ordinò una serie ispirata alla relazione tra Mandy Patinkin e sua moglie, Kathryn Grody. Due mesi dopo, Showtime ha staccato la spina, ma Sony Pictures Television ha pianificato di vendere la serie ad altri canali.

Sex Education (Netflix)

La serie, una dramedy britannica su un giovane uomo (Asa Butterfield) la cui madre è una terapista sessuale (Gillian Anderson), si conclude con la quarta stagione.

Star Trek: Discovery (Paramount+)

Inizialmente ambientato un decennio prima della serie originale di Star Trek, l’equipaggio della USS Discovery finisce per viaggiare 900 anni nel futuro. La quinta stagione è l’ultima.

Star Wars: The Bad Batch (Disney+)

Questa serie animata di fantascienza è il sequel della serie Star Wars: The Clone Wars del 2008-20 e ruota attorno a un gruppo di clone troopers d’élite con mutazioni genetiche. Si conclude con la terza stagione.

Top Boy (Netflix)

Lo streamer ha riportato in vita un crime drama britannico che era stato cancellato dopo due stagioni. Il revival è durato tre stagioni.

You (Netflix)

Thriller psicologico, questo dramma segue Joe Goldberg (Penn Badgley), un affascinante serial killer. La quinta stagione è la fine del percorso.

