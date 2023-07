La stagione 2 di 1923 ha perso una location chiave a causa della pausa sulla produzione dello spin-off di Yellowstone.

In un nuovo report, KXLF riferisce che la stagione 2 di 1923 non utilizzerà il Civic Center di Butte, nel Montana, come location in futuro. Questo perché, a causa dei ritardi di produzione e degli scioperi in corso di scrittori e attori di Hollywood, la stagione 2 di 1923 non sarà pronta per iniziare le riprese a novembre come concordato. Ciò significa che, quando i nuovi episodi entreranno in produzione, dovranno trovare una nuova location.

Tra gli interpreti dello show ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Harrison Ford, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone sarà prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

1923 è disponibile su Paramount+ e Now.

Fonte: Screen Rant

