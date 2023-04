Helen Mirren, protagonista di 1923, è tornata a parlare del collega Harrison Ford, con cui condivide il set dello spin-off di Yellowstone.

Al Deadline Contenders TV, Helen Mirren ha parlato del rapporto con Ford e della sua professionalità:

Harrison è proprio così… Voglio dire, ho già lavorato con lui, molti anni fa abbiamo interpretato marito e moglie in un film intitolato Mosquito Coast e lui era la grande star. Harrison è un persona molto importante nella nostra storia del cinema e della recitazione sullo schermo. Occupa uno spazio molto specifico, sapete? Ed è proprio una persona così bella che devo dire che è stato fantastico tornare a lavorare con lui, come se i trent’anni non fossero passati ed eccoci di nuovo insieme come marito e moglie. Non posso davvero dire molto su Harrison, o del mio amore per lui perché penso che sia semplicemente una persona fantastica.