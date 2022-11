Agatha: Coven of Chaos, Kathryn Hahn sa già tutto della nuova serie tv

Kathryn Hahn ha confessato di sapere già cosa succederà in Agatha: Coven of Chaos, la serie tv dei Marvel Studios che la rivedrà nei panni della strega.

Ospite di Jimmy Kimmel per parlare di Glass Onion, l’attrice ha svelato di sapere già tutto sulla serie tv, ma che non ne era al corrente dell’esistenza fino a quando venne annunciata ufficialmente:

So tutto quello che succederà nella serie tv. Posso dire che non sapevo che la avrei fatta quando recitavo in WandaVision, assolutamente no. Immagino che nessuno sapesse davvero che una strega secolare avrebbe avuto una vita lunga. Quindi tutti erano molto entusiasti, me compresa, di sapere che ci sarebbe stato un altra serie tv in corso.