Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di Ahsoka è disponibile su Disney+, e contiene numerosi rimandi alle Guerre dei Cloni. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

L’episodio 5 è un vero e proprio tuffo nel viale dei ricordi , con Anakin che indossa l’armatura delle Guerre dei Cloni animate.

Ahsoka si ritrova poi a combattere durante l’Assedio di Mandalore, in un momento delle guerre in cui Anakin non era presente. In questa occasione possiamo vedere alcuni dei guerrieri affrontati dalla Jedi.

E Rex, un altro dei protagonisti di clone Wars, interpretato in live action da Temuera Morrison.

I primi cinque episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate delle ricostruzioni delle Guerre dei Cloni nell’episodio 5 di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

