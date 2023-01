The Boys: il carattere di Black Noir potrebbe cambiare nella stagione 4

Nathan Mitchell ha parlato della probabile evoluzione di Black Noir nella stagione 4 di The Boys.

Per chi non lo sapesse, Black Noir è stato ucciso da Homelander nel finale della terza stagione, ma l’attore che lo interpreta tornerà con una versione totalmente nuova del personaggio. Parlando con The Movie Dweeb, Nathan Mitchell ha svelato come il ritorno del personaggio potrebbe essere sorprendente:

Se avessimo intenzione di interpretare e remixare il personaggio, penso che tutti abbiano visto una versione molto stoica di Black Noir. Quindi, se avessero intenzione di fare qualcosa di nuovo, penso che sarebbe divertente andare nella direzione opposta. Penso che il contrasto sia davvero interessante quando scrivi dei personaggi. E il nucleo di Black Noir, per me, è sempre stato il contrasto. L’idea di avere questo killer super intenso, giusto, che è minaccioso, spaventoso e poi parla coi cartoni animati. Ha un immaginario di amici, è davvero tenero e sensibile.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

