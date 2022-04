La serieha ispirato la creazione di unnon ufficiale e l’album realizzato dal progetto destinato a TikTok ha ora vinto un

L’opera ideata da Emily Bear e Abigail Barlow ha battutto una concorrenza fatta dalle registrazioni di musical di successo come Cinderella di Andrew Lloyd Webber, Girl from the North Country, Les Misérables: The Staged Concert e Stephen Schwartz’s Snapshot.

The Unofficial Bridgerton Musical ha debuttato sulla piattaforma social durante la pandemia. Barlow ha scritto la prima canzone, Daphne’s Song, che racconta le emozioni della protagonista mentre si sta innamorando di Simon e l’ha condivisa su TikTok poco dopo il debutto della serie. Il brano è stato visto oltre 2.3 milioni di volte e il successivo Burn for you ha raggiunto quota 5.3 milioni. L’album è composto da oltre 15 canzoni.

L’artista ha dichiarato ricevendo il premio:

Un anno fa quando ho chiesto a internet ‘Cosa accadrebbe se Bridgerton fosse un musical?’ non avrei potuto immaginare che avremmo tenuto tra le mani un Grammy. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguite durante la creazione di questo album fin dall’inizio, lo condividiamo con voi.

