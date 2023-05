Clark Gregg ha parlato di un’eventuale ritorno nel MCU, nei panni del tanto amato Agente Coulson.

In una recente intervista con The Cosmic Circus, l’attore ha parlato del ritorno di Coulson:

All’attore è stato chiesto se il Coulson di Avengers fosse uno skrull:

Beh, hanno confermato che era sempre stato uno Skrull, vero? Okay, forse no. No, non lo so. No, penso che fosse una persona nella vita reale. Riesco a malapena a tenere traccia di tutte le cose che è diventato, o che potrebbe diventare. Ma penso che ciò che lo ha reso in grado di distinguersi o entrare in contatto con i fan è stato il fatto che era molto, molto umano.