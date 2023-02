Cobra Kai: il legame tra Sam e Tory si evolverà nella prossima stagione

Peyton List ha parlato della stagione 6 di Cobra Kai, aspettandosi un’evoluzione nel legame tra Tory e Sam.

In una recente intervista con PureWow, l’interprete di Tory ha parlato dell’evoluzione della relazione con Sam:

Non ho idea di dove andrà a parare la prossima stagione, ma sarà sicuramente diverso. Voglio dire, Sam e Tory non sono ancora state in una stanza da sole e non hanno combattuto per così tanto tempo, specialmente combattendo insieme, quindi sono davvero curiosa di vedere dove porterà la trama.