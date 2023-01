Daredevil: Born Again, nella stanza degli sceneggiatori anche degli avvocati

La stanza degli sceneggiatori di Daredevil: Born Again includerà anche degli avvocati professionisti, come consulenti per la nuova serie tv Marvel Studios.

The Cosmic Circus ha pubblicato un elenco degli sceneggiatori coinvolti nella serie. Questi scrittori includono David Deige, Thomas Wong e Zachary Reiter. Il primo ha lavorato come difensore pubblico a New York prima di scrivere per serie tv come Raising the Bar e For Life. Wong è stato anche avvocato a New York prima di scrivere Bull, Minority Report e Good Trouble. Reiter era un pubblico ministero, che prestava servizio come assistente procuratore distrettuale nel Queens. Ha poi trascorso del tempo scrivendo sceneggiature per Law & Order: Organized Crime e CSI: New York.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

