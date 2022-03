Dopo aver ripreso il ruolo inè pronto a tornare comenel Marvel Cinematic Universe, e per farlo si prepara leggendo i fumetti dedicati al personaggio.

In una recente intervista, l’attore ha parlato di cosa sta facendo in questi mesi, svelando di aver riattivato il suo account Marvel Unlimited per leggere tutte le storie di Daredevil.

Ho fatto altre cose, ho legato coi miei figli, ma circa un mese fa ho riattivato il mio account Marvel Unlimited. E ho ricominciato a leggere i fumetti dall’inizio, cosa che non facevo da quando abbiamo iniziato la serie tanti anni fa. Ed è divertente, sto rileggendo le storie di Joe Quesada, Kevin Smith, e anche il Diavolo custode del ’98. Non lo leggevo da prima che iniziassimo a girare lo show. Ed è divertente leggerlo ora , sto riconoscendo così tanti momenti che abbiamo girato. Perché proprio all’inizio di quella serie, c’è un confessionale che è quasi il modo in cui abbiamo iniziato il nostro show. E all’epoca non l’avevo letto abbastanza per mettere insieme i pezzi, ma come se fosse in un confessionale fondamentalmente dicendo battute simili a quello che dissi sul set all’inizio dell’episodio uno, nella stagione 1. Quindi è davvero divertente rileggerlo ed essere in grado di identificare piccoli momenti che erano una specie di piccoli easter egg, quelli di cui non ero a conoscenza ai tempi

L’attore ha poi proseguito commentando la notizia dell’arrivo degli show Netflix su Disney+, dicendo che ha scritto ad alcuni dei membri del cast e della troupe che c’era ancora speranza, e lo ha fatto citando una delle sua saghe preferite di Daredevil: Born Again (Rinascita). Cox ha poi aggiunto che secondo lui Daredevil poteva funzionare anche come una produzione PG-13 “leggera”.

Se c’è qualcuno che può farlo è la gente della Marvel. Sono un tale fan di tutto ciò che hanno fatto finora, non li sottovaluterei affatto. Quindi, se vogliono creare una versione più PG di Daredevil, li sostengo per trovare un modo per farlo, ma deve sembrare totalmente in linea con tutto ciò che abbiamo fatto. E forse ci sarà un po’ meno sangue, forse un po’ meno di qualunque cosa, ma sono dalla loro parte. La mia sensazione è che i fumetti funzionino meglio.

Charlie ha proseguito sottolineando:

I fumetti di Daredevil, per me, sono più entusiasmanti, leggibili e facilmente riconoscibili quando si muovono in uno spazio più oscuro. Sto pensando alle storie di Bendis e Maleev che probabilmente è il miglior esempio di ciò. Può assolutamente funzionare, ma immagino che quello che non puoi negare è che Daredevil non funzionerà mai così bene in un mondo PG come Spider-Man. Capisci cosa intendo? Penso che l’età del personaggio, il senso di colpa cristiano, la sua storia con le donne e cose del genere, sia come se fosse un po’ più maturo, deve esserlo.

