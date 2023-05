The Mandalorian

Disney+ ha svelato la data di uscita di Disney Gallery: The Mandalorian – The Making of Season 3: il 28 giugno.

Lo speciale dedicato al dietro le quinte dello show della saga di Star Wars svelerà segreti e aneddoti sulla realizzazione del terzo capitolo della storia di Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu.

Nelle puntate il protagonista torna a Mandalore nel tentativo di redimersi, portandolo a compiere un viaggio attraverso la galassia insieme a Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), che cerca di riunire le tribù mandaloriane e ristabilire l’equilibrio su Mandalore. Quando Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ritorna in scena per completare il suo piano, i protagonisti dovranno agire per impedirgli di distruggere le popolazioni di Mandalore.

La serie dovrebbe tornare prossimamente con gli episodi della stagione 4, tuttavia le riprese e il lavoro sui nuovi episodi del progetto creato da Jon Favreau sono in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

