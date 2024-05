Ncuti Gatwa, il nuovo Doctor Who, ha svelato qualche dettaglio sui nuovi mostri della serie tv.

In una recente intervista, l’attore ha parlato dei mostri che verranno introdotti nella nuova stagione di Doctor Who.

Il cervello di Russell è riuscito a creare un livello di mostri completamente nuovo, davvero terrificanti! Nel primo episodio, ad esempio, il mostro è davvero spaventoso. Quando ne ho sentito parlare, ho pensato: “Oh, è un bel mostro di inizio serie per far capire al pubblico ciò che verrà”. È allo stesso livello di spaventosità del Re dei Goblin.’ Ma poi ho visto il costume vero e proprio ed è assolutamente terrificante. Ero così scioccato! Siamo sicuramente sulla buona strada per far sì che un’intera nuova generazione di bambini si nasconda dietro il divano!