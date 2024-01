Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Echo è disponibile su Disney+ da oggi, e nell’episodio 4 viene svelato il passato di Kingpin, molto simile a quanto visto nella serie Netflix di Daredevil. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nell’episodio 4 di Echo, Wilson Fisk racconta a Maya di quando ha ucciso suo padre, e di come questo lo abbia reso ciò che è oggi.

Nell’episodio 5 di Echo, vediamo la scena da un’altra prospettiva, Wilson non è nella stessa stanza dei genitori, ma li sente litigare dalla sua camera da letto, decide quindi di prendere il martello e farsi giustizia da solo. La scena è molto simile a quella vista nel Daredevil di Netflix in cui vediamo un giovane Wilson che, stanco degli abusi del padre, afferra un martello e lo colpisce violentemente per difendere la madre.

Sebbene le due scene siano molto simili, e potrebbe significare un collegamento ulteriore tra MCU e Netflix, si tratta semplicemente della riproposizione del passato a fumetti di Kingpin.

Lo show ha debuttato oggi, 10 gennaio, su Disney+.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

