I produttori di Echo hanno parlato dell’importanza della serie per il futuro di Kingpin, il personaggio interpretato da Vincent D’Onofrio.

Brad Winderbaum ha risposto a una domanda di ScreenRant in cui si paragonava il villain a Thanos dicendo:

In un certo senso hai colto nel segno. Non posso dire troppo. Solo che, per quanto riguarda il fatto che sia un capitolo nella vita di Wilson Fisk, questo si tratta di uno cruciale e getta le basi, in alcuni modi notevoli, per quello che accadrà in futuro.