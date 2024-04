Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I produttori della serie Fallout hanno parlato dei progetti per la stagione 2 del progetto basato sui popolari videogiochi.

Jonathan Nolan, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno infatti ammesso che si è iniziato a parlare del secondo capitolo della storia fin dalle prime conversazioni legate allo show.

Nolan ha sottolineato:

La sfida, specialmente con la televisione, è nel successo, nella speranza di poter ottenere il rinnovo. Ma penso che la realtà sia che la tua migliore strategia sia di concentrarsi nel realizzare una stagione incredibile e televisione, e se c’è l’occasione di continuare e abbastanza interesse, allora si ottiene una chance per andare avanti.

Nella sua intervista a The Wrap, Jonathan ha aggiunto:

Penso al tempo stesso che sarebbe quasi irresponsabile non aver iniziato a parlare di dove la storia potrebbe portarti. Quindi abbiamo iniziato a parlare fin dall’inizio del modo in cui si potrebbe sviluppare ed evolvere nelle stagioni successive, se saremo così fortunati.

Nolan ha quindi svelato che è stato elettrizzato nel raccontare una storia originale, ma c’è una località mostrata nel gioco che vorrebbe esplorare nei prossimi episodi.

Il sito ipotizza, considerando gli eventi mostrati nella puntata finale, che si tratti di New Vegas.

Wagner ha inoltre rivelato che nella prima stagione stavano per mostrare le creature chiamate Deathclaw, ma si è poi scelto di salvare qualche elemento per la stagione 2 e di attendere per poterle realizzare nel modo migliore e, nel caso di rinnovo, si tratta di un elemento che vogliono portare sugli schermi.

Robertson-Dworet, parlando dell’approccio alla prima stagione, ha quindi ammesso che nella prima stagione era impossibile inserire tutta la mitologia creata in 25 anni di storia dei giochi, spiegando che ci sono degli elementi che i fan si aspettano, ma non volevano che lo show sembrasse scritto “da persone che hanno trascorso 10 secondi leggendo la pagina Wikipedia di Fallout e non avevano voglia di proporre dei deep cut nella stagione 1. Geneva ha sottolineato:

Speriamo di non aver fatto arrabbiare i fan perché non abbiamo messo ogni singolo elemento, ma speriamo che ci diano fiducia e preghino con noi per farci ottenere una seconda stagione in modo da portare queste cose sullo schermo.

Che ne pensate? Cosa sperate venga proposto dalla stagione 2 di Fallout?

Fonte: The Wrap

