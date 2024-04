Howard Cummings, production designer di Fallout, ha svelato come è stata realizzata l’armatura dei cavalieri della confraternita d’acciaio.

Cummings ha spiegato che per dare vita agli effetti dell’armatura, avevano bisogno di costruire qualcosa di pratico che potesse essere combinato con gli effetti CG. Pertanto, si sono rivolti alla Legacy Effects, la società nota per il suo lavoro sui film originali di Iron Man:

Perché era importante per tutti che ci fosse qualcosa di reale mescolato alla CG. Ad esempio, volevamo che l’armatura funzionasse. Questa è la prima cosa che ho fatto. Ho pensato: “Sai quanto tempo ci vuole?” Non l’avevo mai fatto veramente. Abbiamo contattato questa società chiamata Legacy, che ha fatto Iron Man e tutta quella roba, ed erano esperti in questo lavoro. Ma, per rendere questa tuta perfettamente funzionante, farla indossare agli attori, così come agli stuntmen, è stata una vera sfida. Ma era molto importante che queste cose tangibili fossero mescolate con cose che venivano migliorate. Quindi, penso che questo ti aiuti a farti sentire di più nel gioco, perché gran parte è reale.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

