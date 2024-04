Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sarita Choudhury ha parlato della storia del suo personaggio, Moldaver, nella serie Fallout e del suo possibile legame queer con Rose MacLean in una nuova intervista rilasciata a Nerdist.

L’attrice ha ammesso che non può rispondere alle domande riguardanti la natura del legame esistente tra Moldaver e Rose MacLean, la madre di Lucy, anche se ha sottolineato che c’è sicuramente qualcosa nella vicinanza tra i due personaggi e nella struttura della famiglia di Hank, Rose e Lucy. Sarita non vede l’ora di girare la seconda stagione per scoprire il dietro le quinte della vita di Hank, di cui si scopre progressivamente il lato oscuro, e di come Moldaver sia coinvolta nella sua famiglia.

Sarita ha inoltre sottolineato che Moldaver, considerando le sue conoscenze scientifiche, probabilmente ha cercato di evitare la trasformazione di Rose, ma non sapeva molto e ama la teoria che sostiene sia qualcosa a cui ha pensato mentre cercava di sopravvivere e di avere il controllo sulla fusione fredda.

Choudhury ha successivamente spiegato che non può dire nulla del modo in cui Moldaver è sopravvissuta dopo l’apocalisse nucleare:

Potete capirlo, ma è qualcosa in linea con il fatto che è una scienziata. Il fatto che abbia creato la fusione fredda mi fa pensare che possa capire anche come vivere.

Sarita ha raccontato che si è avvicinata al personaggio di Moldaver pensando al suo pragmatismo e aggiungendo:

Se si dovesse diventare leader di una setta, non penso che ci sarebbero quelle qualità. Penso che siano imposte, quindi il sangue, la riverenza, la gente che si inginocchia è qualcosa che fanno i seguaci. Potresti letteralmente stare lì senza fare niente. Penso quindi che il pragmatismo, e non essere pazza, e quasi razionale, sia in realtà una qualità che rende un leader in un mondo che è apocalittico.

L’attrice non ha inoltre potuto rivelare nulla del fatto che Moldaver nei flashback ha come cognome Williams, ma ha confermato che nella stagione 2 si vedrà qualcosa in più del suo passato.

Sarita ha inoltre deciso di interpretare Moldover perché non ama dividere le cose facendo una differenza tra buoni e cattivi, ma pensando all’intelligenza e alla curiosità come metro per definire le persone. L’attrice ha aggiunto:

Per questo motivo mi è piaciuto interpretarla nel primo episodio in cui ero: ‘Non mi interessa se le persone pensano che sia cattiva, e poi pensano che sia buona’, perché è in un certo senso entrambe le cose visto che per fare un raid in un vault sta ancora uccidendo le persone. Ma la sua missione è così pura che sta salvando la massa. Penso per lei che si tratti di un gioco di matematica e cuore.

Sarita ha quindi sottolineato come trovi interessante il fatto che Cooper Howard ascolti comunque quello che gli è stato detto e inizi a spiare di nascosto la moglie, aggiungendo:

Se non fosse esplosa la bomba, avrebbero formato un’alleanza che sarebbe stata super interessante, ma sono curiosa di scoprire cosa è accaduto a loro due dopo che si sono incontrati.

Choudhury ha successivamente ammesso che non conosce l’intera storia del suo personaggio e gli sceneggiatori hanno evitato di non essere sempre presenti sul set perché gli attori cercavano di ottenere informazioni e spoiler appena li vedevano.

L’interprete di Moldaver ha inoltre aggiunto che pensa il personaggio abbia dei legami con altri personaggi iconici dei videogiochi, ma che non siano ancora stati mostrati, e che ci sia un legame tra lei e Wilzig.

Sarita ha quindi compiuto un paragone tra Seema di And Just Like That e Moldaver sottolineando che entrambe hanno una personalità un po’ da leader, ma che è stato molto bello poter interpretare un personaggio completamente diverso, sporco di fango e pronto a entrare in azione.

Che ne pensate? Che tipo di legame credete ci sia tra Moldaver e Rose nella serie Fallout?

