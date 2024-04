Walton Goggins ha svelato nuovi dettagli sul Ghoul, tra i protagonisti di Fallout.

In recenti interviste, Goggins ha parlato del suo doppio ruolo in Fallout, e di come sono legati Cooper e il Ghoul:

Sono semplicemente in due posti molto diversi della loro vita. Il Ghoul non si muove molto, a meno che non sia costretto. Non fa sentire la sua voce, non è una persona rumorosa a meno che non sia costretto a esserlo. Si tratta di risparmiare energia e sopravvivere un altro giorno. Cooper, d’altra parte, di cui non si sa nulla sulla sua vita, ci sono stati suggerimenti e suggerimenti su come fosse la sua vita, e fa parte di tutto questo, ed è anche molto più complesso di così. È solo in un momento diverso della sua vita, è una persona diversa. Ho provato a pensare davvero a lungo e intensamente a come comunicano tra loro nel tempo. Il senso dell’umorismo è un modo e la rabbia è un altro modo. E alcuni modi in cui vi sorprenderà.

Goggins ha poi parlato dell’inattesa reunion di Justified al fianco di Mykelti Williamson, che in Fallout interpreta Honcho:

Stavano scegliendo il ruolo di Honcho e mi hanno chiesto a bruciapelo se conoscevo qualcuno. Ho detto: “Conosco il ragazzo perfetto: Mykelti. Sarebbe incredibile in questa parte. Posso chiamarlo se pensi che vada bene”. E loro mi hanno richiamato e hanno detto: “Amiamo T, lo amiamo così tanto”. Così l’ho chiamato e lui ha detto: “Sì, amico, prenderò un aereo. Ti raggiungo”.

Siamo rimasti davvero buoni amici da Justified. Lo amo. È un grand’uomo. Questo favore mi è stato esteso da persone che volevano che andassi a recitare con loro, e lo faccio ogni volta che ne ho l’opportunità. Conosco molte persone – nel mio Rolodex, 10 persone avrebbero potuto interpretare quella parte – ma Mykelti era quello nella mia fantasia. Ogni volta che hai l’opportunità di lavorare con un amico con cui hai quell’intesa, e sai che daranno il massimo, allora fai la telefonata.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

