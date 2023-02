Harrison Ford ha accettato le parti in Shrinking e 1923 senza leggere la sceneggiatura

Harrison Ford ha al momento due serie tv in corso: Shrinking e 1923, per entrambe l’attore ha svelato di aver accettato il ruolo senza leggere la sceneggiatura.

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Ford ha spiegato che ha accettato i due ruoli perché si era stufato di stare a casa durante la pandemia, e aveva voglia di lavorare:

La risposta più semplice è probabilmente la più veritiera: dopo due anni in cui mi sono seduto sul divano durante il COVID e ho aspettato parecchi anni che Indiana Jones iniziasse le riprese, non avevo lavorato quanto avrei voluto e volevo fare cose diverse. Quindi è arrivato Shrinking, e poi, molto rapidamente, è arrivato anche 1923. Ho accettato il lavoro senza leggere la sceneggiatura per entrambi, confidando che le persone che hanno creato i progetti mi avrebbero consegnato una buona sceneggiatura. Non mi rendevo davvero conto di quanto lavoro ci sarebbe stato per 1923 ma sento assolutamente che ne è valsa la pena. Sono entusiasta di fare un’altra stagione di entrambi.