House of the Dragon

Nell’ultima stagione di Game of Thrones, al fianco di Daenerys era apparso a sorpresa un bicchiere di Starbucks e l’errore ha terrorizzato gli showrunner di House of the Dragon, che hanno scherzato per tutte le riprese di essersi dimenticati qualche bicchiere nelle inquadrature.

Lo showrunner della serie Miguel Sapochnik ha raccontato di aver nascosto i bicchieri di Starbucks sul set della serie grazie alla cgi, e ha sfidato i fan a trovarli, mettendo in palio anche un premio. Potete vedere l’intervista qua sotto:

#HouseoftheDragon showrunner Miguel Sapochnik joked that if #GameofThrones fans can find the hidden Starbucks cups in the new series, "there is a prize" pic.twitter.com/aDriDtlwsJ — The Hollywood Reporter (@THR) August 3, 2022

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

