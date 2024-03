Genndy Tartakovsky, creatore di Samurai Jack e Primal, ha commentato il tributo parodia dell’ultimo episodio de I Simpson.

L’episodio di questa settimana, “Clan of the Cave Mom”, è ispirato a Primal di Tartakovsky, che ha colto l’occasione per celebrare il tutto su Instagram.

È davvero sorprendente e surreale che i Simpson abbiano fatto una parodia di Primal in uno dei loro nuovi episodi! Ecco un Homer dall’episodio dei Simpson e il mio Homer in stile Primal. Grazie a presto, arrivederci!

I nuovi episodi de I Simpson sono iniziati l’1 ottobre negli Stati Uniti e arriveranno solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

