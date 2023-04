Krysten Ritter è tornata a parlare di un possibile ritorno di Jessica Jones nella prossima serie tv Marvel Studios Daredevil: Born Again.

Ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, l’attrice ha negato di sapere qualcosa sul ritorno del personaggio:

Non ne ho idea. Lo spero. Penso che la gente ami Jessica. Lo so perché me lo dicono. Onestamente, non lo so. In Marvel sono così riservati. Non lo so. Io sto ripetendo ovunque che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei indossato stivali e giacca, pronta per l’azione.