Licantropus: annunciato l’artbook ufficiale dello special Marvel Studios

Anche Licantropus riceverà un artbook dedicato il prossimo ottobre, che svelerà i retroscena dello speciale dei Marvel Studios.

Come spesso accade sarà solamente in inglese, avrà quindi il titolo originale dello speciale. Werewolf by Night: The Art of the Special è scritto da Jess Harrold (Spider-Man: No Way Home – The Art of the Movie, The Marvel Art of Star Wars) e sarà disponibile dal 4 ottobre.

Il protagonista dello speciale è stato l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

Giacchino, in passato, ha diretto un episodio di Star Trek: Short Treks e un cortometraggio, Monster Challenge, ma Licantropus sarà il suo primo vero impegno nella veste di regista dopo numerose collaborazioni con Disney ed esperienze nel MCU.

L’artista ha firmato la colonna sonora di progetti Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming e Thor: Love and Thunder.

Licantropus è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book