Con la fine dello sciopero degli attori, Ke Huy Quan ha finalmente potuto svelare qualche retroscena su OB, il suo personaggio di Loki.

In una lunga intervista con Deadline, Quan ha parlato di cosa lo ha colpito di OB:

Beh, prima di tutto, quando ho letto la sceneggiatura, mi sono subito innamorato di Ouroboros. Era così ben definito sulle pagine e sono riuscito a vederlo subito. Questo personaggio non era basato sui fumetti, quindi è stato creato dal nostro showrunner Kevin Wright e dal nostro capo sceneggiatore Eric Martin… Ho subito voluto interpretarlo. E ricordo che questo avvenne nel momento in cui Everything, Everywhere All At Once era appena uscito. Era disponibile solo a New York e Los Angeles. Il mio agente ha detto: “Domani riceverai una chiamata da Kevin Feige”. Ora devi capire che, quando sono diventato di nuovo un attore, unirmi al MCU era in cima alla mia lista dei desideri. Ero così emozionato e ho detto: “Potrebbe essere quel momento?” Stavo guidando. Ho preso il telefono. E dall’altra parte sento: “Ciao Ke”. Era Kevin Feige. Ha continuato parlando di quanto ha amato il nostro film e di quanto ha amato la mia performance. Poi alla fine mi dice: “Ci piacerebbe che tu ti unissi alla famiglia del MCU”. Stavo guidando in quel momento. Comincio a piangere e non riesco più a vedere la strada. Ho detto: “Kevin, puoi darmi due secondi?”. Ho accostato la macchina, l’ho parcheggiata e ho detto: “Per favore, continua”. Lui dice: “Abbiamo questo personaggio fantastico per te, Ouroboros. Lo amo davvero e penso che sarai perfetto per interpretarlo.” Mi ha parlato di Loki. Mi ha parlato del MCU. Ha parlato con così tanta passione ed entusiasmo nella sua voce. Mi ha riportato al giorno in cui l’ho incontrato per la prima volta sul set degli X-Men, quando era solo un produttore associato e io ero un assistente coreografo… Ama così tanto questo universo. Ha una conoscenza così vasta di questo universo. E non sapevo che solo 23 anni dopo, avrò potuto lavorare con lui. Ho potuto interpretare un personaggio meraviglioso.