Nella già confermatadi, rivedremo anche il personaggio di Ravonna Renslayer, interpretato da

In una recente intervista con PopCulture.com per promuovere la serie HBO Max The Girl Before, Mbatha-Raw ha svelato che il personaggio avrà una storia più oscura rispetto alla prima stagione, sebbene non possa dire altro per il momento:

Oh mio dio. Lo sai che non posso dire niente su Loki o avrò la polizia Marvel alle calcagna. Ma no, sono entusiasta che si faccia una seconda stagione, amo il mio personaggio. Penso sia una figura inaspettata e complessa. Quindi sono contenta di esplorare una storia più profonda e oscura al suo fianco.

Dalle ultime voci di corridoio, sembra che le riprese della stagione 2 di Loki si terranno questa estate, potete approfondire a questo indirizzo.

Fonte: Screen Rant