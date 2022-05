Tra i protagonisti dial fianco dic’era anche, nei panni di

Uno dei momenti che andranno a cementificare la relazione tra Loki e Mobius è nel secondo episodio quando il dio dell’inganno accetta di lavorare per la TVA. In un’intervista con The Playlist, Tom Hiddleston ha svelato un dettaglio della scena improvvisata da Wilson:

C’è stato un giorno in cui ricordo che in una scena con Owen Wilson, lui fece qualcosa di inaspettato. C’era una scena in cui Mobius è molto irritato da Loki che sta bloccando le operazioni nell’episodio due. E sta attuando un gioco psicologico molto interessante con Loki cercando di motivarlo a essere un po’ più responsabile. E chiama Loki ragazzo di ghiaccio. A quel punto ho notato che il colletto della sua camicia era sbottonato e la cravatta era allentata. Ed è stata una piccola partita di tennis psicologico e mi sono sporto in avanti e gli ho raddrizzato la cravatta. “È adorabile che io sia dieci passi davanti a te” e poi guardo la faccia di Owen mentre raddrizzavo la sua cravatta. Sono quei piccoli momenti con Owen, che ricordo con piacere, era così fantasioso.

Gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+, Marvel Studios è al momento al lavoro sulla stagione 2.

