Mercoledì: tutti i poteri dei reietti della Nevermore

Mercoledì è disponibile da un paio di giorni su Netflix e introduce tanti diversi tipi di reietti nel mondo della famiglia Addams, scopriamo insieme i loro poteri. Ovviamente, se non avete ancora visto la serie tv, l’articolo potrebbe contenere degli spoiler.

Sensitivi

La specie predominante alla Nevermore Academy sembra essere quella dotata di poteri psichici. Hanno diversi poteri, con molti tratti spesso tramandati all’interno delle famiglie. Per esempio, Mercoledì Addams ha ereditato il dono delle visioni psichiche di sua madre Morticia Frump, e dall’antenata di suo padre Goody Addams. Xavier Thorpe ha capacità di animare i suoi disegni, oltre alla capacità di fare sogni che predicono il futuro. Questi poteri gli sono stati tramandati dal suo famoso padre Vincent Thorpe, che sembra essere il sensitivo preferito di Pugsley Addams. Rowan, il ragazzo che cerca di uccidere Mercoledì solo per venire sbranato dall’Hyde, era in grado di utilizzare la telecinesi e infine Eugene è in grado di comandare le sue api.

Zannati (Vampiri)

Secondo Enid nella premiere della prima stagione di Mercoledì, alcuni vampiri sono stati studenti alla Nevermore Academy per decenni. A causa della loro avversione per la luce, i pallidi vampiri sono tipicamente visti indossare occhiali da sole. L’unico esponente dei Zannati che si vede più volte nei primi otto episodi è Yoko, che è stata anche brevemente coinquilina di Enid durante la sua lite con Mercoledì.

Pelosi (Lupi mannari)

Enid Sinclair fa parte dei Pelosi, è quindi un lupo mannaro. I lupi mannari sono noti per “Lupizzarsi” durante le lune piene, il che significa che si trasformano completamente in lupi mannari e spesso si sentono ululare. I fratelli di Enid assumono tutti gli stereotipi dei lupi mannari della Nevermore Academy, ma il personaggio di Emma Myers non si era mai trasformato completamente fino al finale della prima stagione di Mercoledì. Tra i poteri di Enid anche la possibilità di allungare le proprie unghie quando è arrabbiata o preoccupata.

Squamati (Sirene)

Le sirene sono un’altra specie chiave alla Nevermore Academy, con la reginetta della scuola Bianca Barclay che fa parte di questa categoria. Le sirene sono creature che sono in grado di usare le proprie canzoni per influenzare gli altri, e Bianca utilizza il suo potere per farsi strada all’Accademia. Le loro canzoni possono anche portare altri studenti a diffidare delle sirene, Xavier ha rotto con Bianca proprio a causa della paura di venir controllato dalla ragazza. Questo è uno dei poteri più forti, e viene utilizzato anche dagli adulti. La madre di Bianca viene infatti usata da un uomo di nome Gideon per reclutare seguaci per il culto Morning Song. Oltre Bianca anche Kent e Divina sono sirene.

Fattoni (Gorgoni)

Il ragazzo che piace a Enid, Ajax, è il gorgone più importante della Nevermore Academy. Questa creatura è basata sulla mitologia greca, con Medusa che ne è l’esempio più notevole. Le gorgoni dai capelli di serpente devono tutte indossare cappelli – tipicamente berretti – in testa per nascondere i loro serpenti, poiché chiunque le guardi viene temporaneamente trasformato in pietra. Ad Ajax succede per sbaglio dopo la doccia, la sera del primo appuntamento con Enid. In italiano si perde il gioco di parole tra pietrificato e fatto (nel senso di utilizzo di droghe): Stone/Stoned.

Hyde

L’Hyde è il mostro principale di questa stagione 1 di Mercoledì. L’interesse romantico di Mercoledì Addams, Tyler Galpin, è l’Hyde che terrorizza la serie. Sua madre era anch’essa un Hyde quando era studentessa alla Nevermore Academy 30 anni prima. Diventata imprevedibile e violenta, ha costretto la Nevermore Academy a bandire la specie. Poiché l’Hyde è il principale cattivo emarginato della prima stagione di mercoledì, la serie esplora in profondità nei tratti del mostro. Prende il nome dal racconto del Dottor Jeckill e Mr Hyde, si tratta di un mostro violento dotato di super forza e capace di strappare gli arti umani con molta facilità.

Mutaforma

Prima della fine della stagione 1 Mercoledì Addams scopre che c’è un’altra specie di reietti alla Nevermore Academy. Scopre infatti che la preside Larissa Weems è un mutaforma, che si è trasformata in Rowan per fingere di essere sopravvissuta all’attacco dell’Hyde. Weems si trasformò in Judy Garland per il talent show quando lei e Morticia erano studentesse alla Nevermore Academy. Come ultima trasformazione, la Weems si tramuta in Tyler. Dopo aver sentito la signorina Thornhill confessare i suoi crimini, Weems torna se stessa ma viene uccisa dal personaggio interpretato da Christina Ricci.

Mercoledì è disponibile in esclusiva su Netflix.

