Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel finale dell’episodio 4 dic’è un cambio drastico di ambientazione che, in più di un modo, si collega alle altre puntate della serie. Di seguito tutti itra il finale dell’episodio 4 e il resto della serie Marvel Studios.

Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio in questo articolo ci saranno numerosi spoiler.

Dopo essere stato giustiziato da Harrow nella tomba di Alessandro il Grande, la scena cambia e ci ritroviamo in un centro di cura per la salute mentale, in cui man mano rivediamo molti degli elementi degli episodi precedenti.

Il film in 4:3 Tomb Busters racconta le avventure dell’esploratore Steven Grant, che ha un forte accento inglese, come il nostro protagonista.

Dopo il film, la scena nel manicomio comincia facendoci vedere Crowley, la statua vivente amica di Steven, addetta al Bingo della sala.

Uno dei pazienti sta giocando con un cubo di Rubik, come Steven nell’episodio 1.

Vediamo poi un’infermiera che si avvicina ai pazienti, si tratta di una delle guardie di Harrow.

La paziente non è altri che il capo di Steven al museo, che abbraccia un peluche di uno scarabeo colorato. Lo scarabeo è la chiave per la tomba di Ammitt.

La telecamera si sposta su un altro infermiere, la guardia di Anton, che trasporta un carrello pieno di cupcake (il furgone del primo episodio).

L’infermiere si avvicina a una donna che sta disegnando (l’autrice dei passaporti falsi di Layla), il disegno raffigura un uccello scheletrico, ovvero Khonshu.

Arriviamo finalmente alle spalle di Marc, e al suo fianco c’è il pesciolino.

Marc viene raggiunto da un altro infermiere, l’altra guardia del corpo di Harrow, squartata dal sacerdote a inizio episodio.

Vediamo anche Layla che sta mangiando quello che sembra un marshmallow.

Cercando di raggiungere Steven nel riflesso dello specchio, Marc cade, perché è legato alla sedia. Una delle precauzioni di Steven nell’episodio 1.

Marc aveva in mano un’action figure di Moon Knight poco prima di essere rialzato dall’infermiere e portato di fronte ad Harrow.

Nell’ufficio di Harrow vediamo il bastone usato da quest’ultimo per giudicare i propri discepoli.

Nella stanza possiamo vedere sia le urne (viste all’inizio dell’episodio) che un quadro del castello del primo episodio.

Infine, Taweret era già apparsa tra i souvenir del museo nel primo episodio.

