Jeremy Slater, showrunner di, ha dichiarato di essersi lasciato ispirare dae daper creare lo show.

Sul red carpet della première dello show, Slater è stato intervistato da Variety e ha parlato del processo creativo dietro la serie e di come i dirigenti Marvel hanno sempre voluto andare avanti con qualunque cosa venisse proposta dagli sceneggiatori, a patto che fosse la migliore possibile:

Sono arrivato e volevo trarre ispirazione da I predatori dell’arca perduta. Volevo metterci un po’ di Ghostbusters. Voglio portare un po’ di horror nel MCU e anche alcuni mostri spaventosi, volevo davvero spingermi il più lontano possibile. Kevin Feige e la Marvel ci hanno sostenuto così tanto, quindi abbiamo davvero testato su Kevin, come se fosse la nostra cartina tornasole, per scoprire se fosse qualcosa su cui puntare o dovevamo tirarci indietro. A ogni svolta ci ha davvero spinto a raccontare la storia migliore e a non preoccuparci di tirarci indietro o abbassare i pugni. È decisamente uno show ancora appropriato per tutte le età, questo era l’importante per noi. Non volevamo creare qualcosa che fosse inaccessibile a una grossa fetta della base di fan del MCU e sappiamo che le persone guardano queste serie con i loro bambini e le loro famiglie, ma abbiamo cercato di rendere il tutto il più PG-13 possibile!