Una delle qualità più lodate diè sicuramente la performance di, che nella serie interpreta due personaggi con lo stesso volto.

In una recente intervista con Astro Gempak, l’attore ha parlato della complessità di interpretare due ruoli nella stessa serie, spesso anche contemporaneamente:

Isaac ha poi parlato di come si è approcciato alle scene dell’uomo nello specchio di Steven e Marc.

È stata una sfida, ma anche solo la parte tecnica per capire come recitare con me stesso e come portare tutto ciò davanti alla telecamera, ci è voluto molto tempo per capire tutto.