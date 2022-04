Suldi, il nuovo eroe di casa Marvel Studios, sono presenti deidi cui è stato recentemente svelato il significato.

In un’intervista esclusiva con Comic Book, la costumista Meghan Kasperlik ha svelato il significato dei geroglifici del costume di Moon Knight e una curiosità sui bottoni del doppiopetto di Mr. Knight:

“Sorgi e vivi di nuovo come il mio pugno di vendetta. Il mio Moon Knight”, è la frase nei geroglifici dei pantaloni. Su Mr. Knight, l’easter egg è che i bottoni del doppiopetto sono stati personalizzati con il simbolo di Khonshu. Avevo un fabbro personale che li ha fatti a mano.

Kasperlik ha poi detto che ci saranno molti altri easter egg nei prossimi due episodi. Consiglia poi di vedere la serie una seconda volta, nel caso vi foste persi qualcosa per strada:

Sicuramente ci sono altri easter egg in tutta la serie che avrete sicuramente visto. In caso contrario, tornate indietro e guardate di nuovo perché sono lì.

Kasperlik ha infine lodato la collaborazione con Marvel, dicendo che aveva molto spazio per sperimentare con i costumi:

È decisamente diverso da quello che ho fatto in passato, ma sono anche una che vuole variare nel proprio lavoro, quindi ho fatto Mare of Easttown e poi Moon Knight. Mi piace dilettarmi in mondi diversi e fare cose diverse, ma ho sicuramente avuto un’esperienza straordinaria con Marvel e ho avuto molta libertà di creare alcune cose piuttosto fenomenali con i costumi.