, l’autore del manga, ha celebrato l’uscita dicon unche raffigura l’eroe Marvel al fianco di Kaneki Ken, il protagonista della sua opera.

Il poster, che potete vedere qui sotto, si intitola ‘Moon Knight × Tokyo Ghoul’ Dark Hero Special Illustration,” è diviso in due metà opposte con Moon Knight e per l’appunto il protagonista dell’opera più famosa di Ishida, Kaneki Ken, con un contrasto evidente nella scelta dei colori. Nella metà di Moon Knight dominano il blu e il verde, con un effetto nebbia che avvolge l’eroe vestito di bianco, mentre la metà di Kaneki Ken è a tinte rosso sangue, tipiche dell’atmosfera del manga di Ishida. Una collaborazione inaspettata ma che potrebbe aiutare a pubblicizzare la serie Marvel Studios in Giappone.

Nel frattempo, è stato pubblicato anche un nuovo poster ufficiale della serie, dedicato alle statuette del dio Khonshu:

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Cosa ne pensate del poster di Moon Knight creato dall’autore di Tokyo Ghoul, Sui Ishida? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant