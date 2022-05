Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 diè ricco di, non solo relativi ai fumetti, ma anche al resto della serie.Ovviamente, se non avete ancora visto l’ultimo episodio, non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler.

L’episodio si apre sulle note di The End di Earl Grant, che parla dell’attraversare un fiume alla fine della propria storia, ovvero quello che sta succedendo a Marc nel Duat. L’eroe decide di tornare indietro e di salvare Steven, in una scena che culmina in un abbraccio tra i due come nella storia a fumetti scritta da Jeff Lemire. Al termine dell’episodio, i due sono riappacificati e vivono insieme nella casa di Steven, con due pesci rossi.

Nel corso dell’episodio Layla diventa Scarlet Scarab, ruolo che nei fumetti è stato ricoperto da Abdallah El-Faouly. Il padre di Layla si chiamava proprio così, e la donna ha inciso sull’armatura uno scarabeo. Si tratta anche di un richiamo allo scarabeo volante che ha guidato Harrow alla tomba di Ammit.

Gli ultimi Easter Egg sono tutti relativi alla post credit. La papera di gomma che vediamo sul tavolo di Harrow, è vestita da medico, come l’altra identità del cattivo della serie. L’ospedale si chiama Sienkievicz, come Bill Sienkiewicz, autore Marvel. La limousine di Jake è targata SPKTR (Spector) e lo stesso Jake indossa una coppola come nei fumetti. Infine, Khonshu indossa un abito elegante, come nelle ultime apparizioni del dio nel fumetto.

Infine, come ogni settimana, Disney+ e Marvel Studios ha caricato una galleria di foto dedicata ai momenti migliori della puntata. Potete vederle qui sotto:

La serie è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant, Marvel.com