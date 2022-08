Ms. Marvel, l’elogio di Damon Lindelof: “Una delle cose migliori viste quest’anno”

Ms. Marvel ha ricevuto l’inatteso endorsement nientemeno che di Damon Lindelof, che proprio in questi giorni ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni sulla mole di film prodotta dai Marvel Studios (dichiarazioni poi attenuate sui social).

Lo sceneggiatore e creatore della serie tv Watchmen ha segnalato infatti la serie disponibile su Disney+, commentandola molto positivamente proprio in conseguenza alle sue dichiarazioni su Variety:

E a proposito di Marvel, questa è una delle cose migliori che abbia visto su qualsiasi canale tv, piattaforma streaming o schermo cinematografico nell’ultimo anno. Originalità mascherata in una proprietà intellettuale… E autenticità culturale che sfida l’intera industria a mettersi in pari. Come afferma in maniera eloquente l’imam della moschea di Kamala: “Bene non è una cosa che si è. È una cosa che si fa”.