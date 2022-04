A fine maggiotornerà a vestire i panni dinell’omonima serie di Disney+, ambientata nel periodo più buio della galassia lontana, lontana.

In una recente intervista con EW, lo sceneggiatore Joby Harold ha confermato che si tratta del momento più buio per la galassia di Star Wars, svelando qualche dettaglio sull’evoluzione del maestro Jedi:

Si svolge 10 anni dopo La vendetta dei Sith, in un periodo buio della galassia. L’Impero è in ascesa. E tutti gli orrori che accompagnano l’Impero si stanno manifestando su tutti i pianeti. L’Ordine Jedi come lo conosciamo è stato del tutto spazzato via. Quindi tutto ciò che era nei film prequel è crollato. I pochi Jedi sopravvissuti sono in fuga e si nascondono. E Vader e i suoi Inquisitori li stanno inseguendo fino ai confini della galassia. All’interno di quel mondo senza speranza, troviamo forse il più famoso di tutti i nostri Jedi sopravvissuti che si nascondeva lottando, sperando di riportare la fede in quel mondo senza speranza.