la prossima serie di Star Wars in arrivo a maggio su Disney+, sarà una serie limitata, e non è al momento prevista una

Deborah Chow e la presidente di LucasFilm Kathleen Kennedy ne hanno discusso con Entertainment Weekly. La regista ha detto che lo show è pensato come una storia unica e che non ci sono piani per una seconda stagione:

È stata decisamente concepita come una serie limitata, ed è una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine. L’approccio è sempre stato quello, si tratta di una storia completa.

Kathleen Kennedy ha continuato osservando che, la probabile ragione per rinnovare la serie sarebbe dovuta a quanto il cast e la troupe si sono divertiti a dare vita al progetto:

È sicuramente qualcosa di cui parliamo, principalmente perché tutti si sono ritrovati e si sono divertiti così tanto. Ewan McGregor si è divertito moltissimo. Hayden Christensen ha passato giornate incredibili. Quindi, sicuramente da quel punto di vista, tutte le persone coinvolte spereranno che tutto questo non finisca. Ma dobbiamo davvero passare il nostro tempo a porci la domanda: perché dovremmo farlo? Se dovessimo decidere di fare qualcosa di più con il personaggio di Obi-Wan, dovremmo davvero rispondere alla domanda “perché lo facciamo?”

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio.

