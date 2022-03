farà parte del cast della serie Marvel, come confermato da Samuel L. Jackson in una nuova intervista.L’ipotesi era emersa dopo la sua presenza sul set, svelata da una foto che lo ritraeva nel ruolo di James Rhodes accanto a Dermot Mulroney, interprete del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Jackson, star dello show accanto a Ben Mendeloshn, ha ora confermato l’indiscrezione durante un’intervista rilasciata per promuovere Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey:

Arrivfi sul set, Emilia è fantastica… Ben Mendelsohn è grandioso. Don, Don Cheadle. Ho avuto Don, è il mio compagno di partite di golf. Non me ne sono reso conto fino a quando abbiamo recitato in questo progetto, ma ho detto ‘Non abbiamo mai lavorato insieme’. Ci conosciamo, passiamo il tempo insieme e ridiamo… Ma non abbiamo mai lavorato insieme e siamo finalmente riusciti a farlo.

Cheadle è recentemente apparso in The Falcon and the Winter Soldier e sarà protagonista della serie Marvel intitolata Armor Wars, le cui riprese dovrebbero iniziare nel mese di ottobre.

Nello show Secret Invasion affiancherà quindi gli interpreti di Nick Fury e Talos, Cobie Smulders che interpreta Maria Hill, Martin Freeman che riprende il ruolo di Everett Ross, Emilia Clarke, Olivia Coleman, Christopher McDonald, Carmen Ejogo, Kllian Scott e Kingsley Ben-Adir.

Homas Bezucha e Ali Selim dirigeranno la serie, mentre Kyle Bradstreet sarà showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

La serie Secret Invasion dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023.

