Secret Invasion, secondo Kevin Feige, avrà un’atmosfera da thriller politico.

Il responsabile dei Marvel Studios, presentando i prossimi progetti in arrivo su Disney+, ha infatti brevemente accennato al progetto in arrivo a giugno.

Feige ha dichiarato:

Come alcuni di voi ricorderanno, stavo partecipando a questo evento un anno fa quando Sam Jackson è arrivato per parlare di questo nuovo show, Secret Invasion, e ora manca solo un mese dal debutto previsto per il 21 giugno di questo intricato thriller politico.