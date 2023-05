Samuel L Jackson è tornato a parlare di Nick Fury, che sarà protagonista di Secret Invasion, la prossima serie tv Marvel Studios in arrivo su Disney+.

In una recente intervista con Empire, l’attore si è concentrato sull’età di Nick Fury e sulla sua relativa umanizzazione:

Una delle cose che volevamo davvero portare in questa serie tv e che lo rende un po’ unico nell’universo Marvel è la vulnerabilità. Nick Fury è solo un essere umano, Maria Hill è un essere umano. Un solo proiettile potrebbe farli fuori. È qualcosa che non sempre succede nell’MCU. Portare quel livello di tensione, paura e vulnerabilità in uno dei nostri show è stato davvero emozionante.

Adoro interpretarlo e adoro il fatto che gli stiano dando tutte queste altre possibilità nella sua vita. Quindi spero di non aver finito, e in questa nuova fase dell’MCU continuerò a fluttuare dentro e fuori da lì in qualche modo.