Il comunicato stampa con cui Marvel e Disney+ hanno annunciato l’arrivo in streaming della seriesvela inoltre che ilè stato cambiato passando da dieci a nove.

Per ora i produttori non hanno svelato il motivo di questo piccolo cambiamento, ma potrebbe essere una situazione legata ai problemi dietro le quinte di cui negli ultimi giorni alcuni giornalisti americani hanno apertamento parlato online.

La serie She-Hulk: Attorney at Law , in arrivo il 17 agosto su Disney+ e di cui è stato diffuso il primo trailer, racconterà la storia della trentenne Jennifer Walters: un avvocato single che deve affrontare i problemi della vita quotidiana e le conseguenze di avere la capacità di trasformarsi diventando incredibilmente potente come accaduto a suo cugino Bruce Banner.

Tra gli interpreti ci sono anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, Tim Roth che riprende il ruolo di Emil Blonsky, Benedict Wong che ha la parte di Wong e Jameela Jamil che sarà Titania.

Nel cast compaiono anche Ginger Gonzaga, che interpreta la migliore amica di Jennifer, Renée Elise Goldsberry che saràun personaggio di nome Amelia, Josh Segarra e Jon Bass.

