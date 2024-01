Tatiana Maslany, la protagonista di She-Hulk, non è certa che ci sarà una stagione 2 dello show Marvel Studios.

Durante una recente intervista, Maslany ha spiegato il motivo per cui pensa che la serie tv Disney+ non tornerà con una stagione 2:

Non credo torneremo. Penso che abbiamo fatto fuori tutto il nostro budget e la Disney ha detto semplicemente: “No, grazie”

La stagione 1 di She-Hulk è costata circa 220 milioni di dollari. Un investimento notevole che secondo la Maslany Disney non vorrà ripetere. Questo non significa che non vedremo il personaggio in altri show.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Vorreste una stagione 2 di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios