Dopo l’annuncio dello scorso dicembre, non ci sono state ulteriori informazioni su Silk: Spider-Society, al momento la produzione è in pausa a causa dello sciopero della WGA.

Secondo un recente rapporto di TVLine, Silk: Spider Society è sicuramente ancora in lavorazione e la produzione andrà avanti una volta raggiunto un accordo tra AMPTP e WGA. Quindi per ora lo show scritto da Angela Kang è fermo in attesa della conclusione dello sciopero degli sceneggiatori

Silk: Spider Society si basa sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos e al centro della trama ci sarà Cindy Moon, una donna di origine coreana-americana che viene morsa dallo stesso ragno che ha cambiato la vita a Peter Parker. Cindy va poi alla ricerca della sua famiglia mentre diventa la supereroina chiamata Silk.

Il progetto è destinato a MGM+ negli Stati Uniti, mentre sul mercato internazionale sarà distribuito su Amazon Prime Video in 240 nazioni e territori.

Oltre 600 personaggi della Marvel di cui Sony ha i diritti possono essere utilizzati dallo studio, che ha stretto un accordo nel 2019 con Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo), che saranno impegnati come produttori delle serie in collaborazione con Amy Pascal.

