Tom Welling ha ricordato il debutto in Smallville di Erica Durance, che dalla stagione 4 interpretò Lois Lane.

Ospiti di Talk Ville, Tom Welling e Michael Rosenbaum hanno parlato della scena di debuto di Erica Durance:

Quello che mi è davvero piaciuto di questo è l’introduzione del personaggio di Lois Lane. Voglio dire, hai imparato così tanto su di lei nella scena in macchina. È al telefono, sta cercando di non fumare quella sigaretta… . Ad esempio, a quel punto non sai nemmeno chi è, nessuno sa chi è finché non incontra Clark e poi lui le chiede chi è. Ho pensato che fosse davvero bello. Ho pensato che Erica avrebbe fatto scalpore. È diventata davvero qualcuno che dovrebbe essere lì.