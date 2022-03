Per celebrareè stata pubblicata unainedita di, con protagonista Rebecca, ovviamente interpretata da Hannah Waddingham.

Il profilo Twitter dell’AFC Richmond, la squadra dello show, ha pubblicato una clip speciale in cui Rebecca viene intervistata riguardo una particolare scelta nel colore delle divise del 2007. La squadra in quell’anno indossò una divisa del colore dell’erba del campo, risultando invisibile sia ai giornalisti che ai propri compagni. Potete vedere la clip qui sotto:

On this day in 2007, the Greyhounds roll out their (regrettable) St. Patrick's Day kits. pic.twitter.com/45huB9paZN — AFC Richmond (@AFCRichmond) March 17, 2022

La serie potrebbe non uscire quest’anno, ed essere distribuita in streaming da Apple TV+ nel 2023, come vi avevamo detto in questo articolo.

Lo show ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Waddingham, Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed recitano insieme a Sudeikis. Nei nuovi episodi è stata introdotta anche la nuova psicologa che lavora per l’AFC Richmond, interpretata da Sarah Niles (I May Destroy You).

