La stagione 3 divedrà anche il debutto dicome, o, e il nuovo eroe è protagonista di due clip inedite.

La prima clip è un avviso contro le droghe, che fa il verso ai messaggi propagandistici del dopo guerra, e in ottica super eroi alle clip di Captain America viste anche in Spider-Man Homecoming.

La seconda è il dietro le quinte della suddetta clip, e ritrae Soldatino nel suo atteggiamento naturale, mentre se la prende con la troupe e mentre evidenzia l’utilizzo di droghe.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distribuita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Cosa ne pensate di queste clip dedicate a Soldatino in preparazione alla stagione 3 di The Boys?

Fonte: Twitter