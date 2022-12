The Boys: il discorso di Patriota diventa parte di una canzone di Metro Boomin

Parte del discorso di Patriota, sentito nella stagione 3 di The Boys, è stato utilizzato in una delle ultime canzoni di Metro Boomin.

Il produttore hip-hop Metro Boomin ha recentemente pubblicato il suo ultimo album Heroes & Villains, e nella prima traccia intitolata “On Time” con John Legend c’è il discorso chiave di Patriota della stagione 3 di The Boys.

Antony Starr ha promosso la canzone con un post su Instagram, come potete vedere qui sotto:

Sembra ci sia un certo discorso tagliato in alcune parti… Figo dare supporto a un grande artista. Heroes and villains di Metro Boomin (traccia uno, l’outro della canzone)

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: Comic Book