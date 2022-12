The Boys: il profilo Twitter prende in giro Frenchie per la sconfitta della Francia ai Mondiali

Il profilo Twitter di The Boys ha commentato la finale dei mondiali tenutasi ieri sera.

Dopo la sconfitta della Francia da parte dell’Argentina, il profilo Twitter di The Boys si è detto dispiaciuto per il povero Frenchie, che quest’anno si era già perso Eroegasmo.

Rough year for Frenchie, missing Herogasm and now this — THE BOYS (@TheBoysTV) December 18, 2022

Un anno duro per Frenchie, prima ha perso Eroegasmo e ora questo.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

E anche voi come i The Boys siete tristi per Franchie e la sconfitta della Francia ai Mondiali? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter